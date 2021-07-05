هيئة آل مكتوم الخيرية تنفذ 4 آبار ارتوازية في توغو

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

افتتحت هيئة آل مكتوم الخيرية مؤخراً 4 آبار ارتوازية في دولة توغو بأفريقيا والتي جاءت لتلبية حاجات المحتاجين في تلك المناطق وإيجاد الحلول لمشاكل العطش في الدول الأفريقية، فيما يبلغ عدد المستفيدين منها 3600 شخص.

وجاء هذا العمل الخيري تبرعاً من (جديد سعيد، وسلامة صالح وفاعل خير)، وقد نفذت الآبار في محافظات أتبامي وبالمي وسكودي بجمهورية توغو.

من جهته تقدم محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية بالشكر والتقدير للمتبرعين، مشيراً إلى أن هذه الآبار الارتوازية تخدم قطاعاً كبيراً من الأهالي في تلك المناطق التي كانت في حاجة ماسة لمياه الشرب النقية وأن إدارة الهيئة جاهزة لتنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتي تخدم المحتاجين.

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