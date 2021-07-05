منصور بن زايد: القوات المسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020 - 2021 الذي أقيم أمس في قصر الوطن.

وأكد سموه خلال الحفل أن الكلية تحظى باهتمام قيادة الدولة الرشيدة ودعمها؛ لدورها الهام في تأهيل وإعداد نخبة من الكوادر الذين يسهمون في مسيرة بناء أوطانهم وتقدمها في مختلف ميادين العمل الوطني والحفاظ على مكتسباتها.

وأضاف سموه أن القوات المسلحة تمثّل مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي خلال مسيرتها المشرفة والزاخرة بالإنجازات والإخلاص في أداء الواجب الوطني، ودعم النجاحات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى دورها المحوري في جميع المراحل بما فيها المحطات المستقبلية الواعدة التي تستشرفها الدولة تزامنا مع احتفائها بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. خريجي دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020 - 2021 وحثهم سموه على توظيف ما اكتسبوه من معارف متخصصة ومهارات عالية وخبرات أكاديمية في تعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ومؤسسات الدولة، خدمةً لأوطانهم.. متمنياً سموه لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

وبدأ الحفل - الذي نُظِّم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية - بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، وإلقاء الكلمات الافتتاحية والترحيبية.

من جهته رفع اللواء الركن عقاب شاهين العلي، قائد كلية الدفاع الوطني، في كلمته خلال الحفل، أسمى آيات الشكر والولاء الى القيادة لرعايتها المستمرة بدعم كلية الدفاع الوطني، مما أتاح لها مواكبة أرقى المعايير الدولية وأحدث التقنيات في التكوين العسكري والأمني الشامل.

كما تقدم اللواء الركن عقاب شاهين العلي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرعايته حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020 - 2021.

وقال اللواء العلي: «إن الكلية تفخر بأن تقدم للوطن كوكبةً جديدة من قيادات واعدة حظيت بإعداد وتأهيل عملي وأكاديمي متميز وفق أرقى المعايير المعتمدة عالمياً، مما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني ومهماتهم العسكرية والأمنية بكفاءة عالية حفاظاً على إنجازات الدولة ودعماً لمسيرتها الناجحة في جميع القطاعات».

تقدير

من جانبه قال عقيد ركن مهندس جاسم محمد علي الرشيد، في كلمة الخريجين منتسبي الدورة الثامنة: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى كلية الدفاع الوطني وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية للجهود التي بذلوها لتأهيل الدارسين وتطوير قدراتهم في البحث والتحليل والنقد والتقييم، ومهارات الحوار ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تمكنهم من الإسهام في رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار الاستراتيجي حول القضايا الوطنية».وفي ختام الحفل سلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهادات للخريجين، والتقطت لسموه مع جميع الخريجين الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضور

حضر حفل التخريج معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعلي بن قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

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