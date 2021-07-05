96.4 % إنجازاً بمشروع لتمديد خطوط نقل المياه في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 96.4% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية في مناطق عدة في دبي بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36.6 كيلومتراً وبتكلفة تقارب 256 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، وحققت إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة والوفاء بحجم الطلب المتزايد، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.1% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية.

وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن مشروع تمديد خطوط نقل المياه يشمل امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات؛ ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي؛ ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي – حتا ومنطقة المحيصنة؛ ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر أغسطس المقبل.

ويشار إلى أن المشروع يتضمن قسمين: الأول بأطوال إجمالية تبلغ 12.52 كيلومتراً من أنابيب نقل المياه بقطر 1200 مم، والثاني بأطوال إجمالية تبلغ 24.12 كيلومتراً تتكون من 13.97 كيلومتراً من أنابيب نقل المياه بقطر 1200 مم و10.15 كيلومترات من أنابيب نقل المياه بقطر 600 مم، ويشمل المشروع توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة، إضافة إلى غرف الصمام مسبقة التجهيز من الزجاج المقوى (GRE).

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