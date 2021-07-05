إزالة 360 طناً من المخلفات والنفايات في دبي

المصدر: (دبي - البيان )

نفذت بلدية دبي حملة ميدانية متخصصة لتنظيف الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية وأكتاف الطرق من المخلفات والحشائش والنفايات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بما يضمن السلامة العامة وانسياب الحركة المرورية لمرتادي الطرق من المشاة وقائدي المركبات، حيث تمكنت الحملة من إزالة ما يقارب من 360 طناً من المخلفات والحشائش والأشجار الجافة والنفايات المهملة والحجارة التي تشوه مظهر حرم الطريق والجزر الوسطية، كما تم إزالة 420 نقلة من الرمال المتراكمة من الجزر الوسطية بما يعادل 8000 طن، وقد كان مجموع أطوال الطرق التي تم التنظيف فيها 388 كيلومتراً طولياً، وتم استخدام معدات متخصصة بإزالة أعقاب السجائر والنفايات الصغيرة، بالإضافة إلى مركبات الكنس الآلي وبمشاركة 140 عامل نظافة و16 من موظفي الكوادر الرقابية والإشرافية.

تعاون

تم التعاون مع عدد من الجهات، ومراعاة العمل خارج أوقات الذروة للكثافة المرورية على هذه الطرق الحيوية وفق أعلى درجات السلامة والصحة العامة، وشملت الحملة العديد من المواقع في الجزر الوسطية ومداخل ومخارج الشوارع والتقاطعات الكبرى.

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