اعتماد مبادرتين لمجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات

المصدر: دبي - البيان

وجه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، إلى فتح آفاق التفكير الإبداعي دون حدود أو حواجز.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بأعضاء المجلس في مبنى المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والذي اعتمد فيه إنشاء تطبيق «لايف تبس»، ومبادرة «تعليم أبنائكم أمانة»، وذلك بحضور العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المشرف العام على مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وشما المري رئيسة المجلس، ونائبتها حصة الشرقي، وعواطف السويدي، المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية.

واعتمد معالي الفريق عبد الله المري، مبادرتين لمجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، لدعم الخطة الاستراتيجية للمجلس 2021 -2023، تمثلت الأولى بتحويل منصة «لايف تبس» إلى تطبيق ذكي، وهي أول منصة توعوية مرئية على مستوى الدولة لتثقيف ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة، فيما تمثلت المبادرة الثانية بإطلاق «تعليم أبنائكم أمانة» الهادفة لتطوير المهارات الخاصة بأبناء العاملين في شرطة دبي.

وقال معالي الفريق المري: أطلقوا العنان لأفكاركم وستجد الأفكار سبيلها للنجاح، مؤكداً أن شرطة دبي داعمة لكل فكرة إبداعية تخدم الأمن والأمان، وتعزز من منظومة العمل الشرطي، وتخدم المجتمع وترفع من جودة الحياة في الإمارة.

نجاح

وحول تفاصيل التطبيق ومبادرة «تعليم أبنائكم أمانة»، أوضح المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي: أن الحاجة لتحويل المنصة إلى تطبيق أتى نظراً للنجاح الذي حققته المنصة الإلكترونية المرئية «لايف تبس»، وهي إحدى مبادرات المجلس، والتي نجحت بشكل ملحوظ في استقطاب هذا العدد الكبير من الشباب من الفئة العمرية 18إلى25، فقد بلغ عدد المستفيدين 42 ألفاً و198 مستفيداً من طلبة الكليات والجامعات وموظفي شرطة دبي ومختلف المنضمين من المجتمع الخارجي، وذلك منذ إطلاقها مع بداية جائحة كورونا 2020.

وبيّن المقدم البلوشي أن المبادرة نفذت 51 محاضرة توعوية ومعرفية، حاضر فيها 76 متخصصاً، وأفادت طلبة من 61 كلية وجامعة ومؤسسة تعليمية، من 31 جنسية، فيما بلغ عدد مشاهدات زوار المنصة أكثر من 199 ألف زائر خلال عام واحد.

تنوع

وأضاف: إن التطبيق سيساهم في تسهيل عملية الانضمام لمبادرة «لايف تبس»، وسيقدم محاضرات متنوعة في مختلف البرامج والتخصصات الدراسية، كما سيوفر بيئة حاضنة لإبداعات الطلبة وأفكارهم، وستمنحهم الفرصة لمشاركة كل ذلك مع متخصصين، وتبادل الآراء معهم، بما يرفع الوعي لديهم في مختلف المواضيع، كما سنعمل من خلال المنصة على استثمار قدرات الطلبة وطاقاتهم وإمكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية، وتزويدهم بالنصائح والمعارف بطريقة مبتكرة تساهم بشكل كبير في رفع الوعي لديهم سواء في الجوانب الحياتية أو الجوانب المتعلقة بالتعليم والمستقبل والعمل.

مهارات حياتية

وتابع المقدم البلوشي: بالنسبة لمبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» فهي تدعم موظفي شرطة دبي، من خلال تقديمها دروساً تطويرية ومهارات حياتية لأبناء وبنات الموظفين من الصف الـ 9 وحتى الـ12، عن طريق البرامج الذكية والوسائل المرئية، ويُشرف على وضع برنامج المبادرة مدربين متخصصين وأعضاء المجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز