«التغير المناخي» تكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لـ«قانون إدارة النفايات»

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات. وتحدد اللائحة مسؤولية منتج النفايات والمتمثلة في التخلص السليم من النفايات المتولدة لديه وتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، كما تطرق القرار إلى التزامات المورّد بقبول المنتجات المرتجعة وتحمل التكاليف المالية المترتبة على التخلص السليم منها بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.

النفايات الإلكترونية

وتلزم المورّدين بجمع وقبول النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات من المستهلكين دون مقابل مادي، من خلال توفير صناديق الجمع في مراكز البيع التابعة لهم ومعالجتها أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح كمية النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات التي تم جمعها وطريقة معالجتها أو التخلص منها وتحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على المعالجة أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال، وأجاز القرار للسلطة المختصة إضافة أي متطلبات للمعالجة أو التخلص السليم من النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات أو أي متطلبات أخرى.

وسعياً لتعزيز مبدأ فرز النفايات في المجتمع وتسهيل عمليات الفرز والمعالجة وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال توحيد ألوان الحاويات على مستوى الدولة، حددت اللائحة دور السلطة المختصة في توفير حاويات وأكياس لفصل النفايات البلدية الصلبة بحيث يكون اللون الأخضر للنفايات القابلة لإعادة التدوير، واللون الأسود يستخدم للنفايات العامة غير القابلة للاستخدام أو إعادة التدوير.

كما أجازت للسلطة المختصة توفير حاويات إضافية باللون البني لفرز نفايات الطعام والنفايات العضوية، وباللون الأحمر لفرز النفايات البلدية الصلبة الخطرة، وبين القرار أن للسلطة المختصة التنسيق مع الوزارة لتوفير حاويات أو أكياس فرز إضافية لأنواع أخرى من النفايات البلدية الصلبة، مع تحديد ألوانها أو وضع علامة توضيحية عليها.

معايير

حددت اللائحة معايير لإنشاء وتشغيل مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي بحيث يتم استخدام تقنية المعالجة الثلاثية كحد أدنى، كما حددت المستويات القصوى للملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.

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