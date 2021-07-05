ورش عمل لموظفي «حكومة دبي» للتوعية بأهمية أخذ لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، ورش عمل توعية لـ 800 موظف من موظفي 25 جهة حكومية في دبي بهدف توعيتهم بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لتسريع عملية التعافي في الدولة وتحصين أفراد المجتمع من مضاعفات الفيروس.

وقدمت فرق هيئة الصحة في دبي معلومات قيّمة حول الصحة الجماعية لأفراد المجتمع بشكل عام، وتم توضيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتطعيم، وأنواع التطعيم المتوفرة التي تقدمها المراكز الصحية التابعة للهيئة في دبي، وأجابوا عن استفسارات وأسئلة المشاركين.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية أخذ اللقاح من قبل جميع موظفي دوائر حكومة دبي، وذلك حرصاً على سلامتهم، وسلامة أفراد المجتمع، والتعافي من «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية عن طريق أخذ لقاح «كوفيد 19» المعتمد في الدولة.

سلامة

وقال: إن القيادة الرشيدة تحرص أشد الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع، خصوصاً العاملين في القطاع الحكومي الذين يقدمون الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة، وبالتالي من الأهمية أن يسارع جميع موظفي الدوائر الحكومية لأخذ اللقاح، انطلاقاً من المقولة المأثورة «الوقاية خير من العلاج»، وحتى يؤدوا واجباتهم الوظيفة وهم يتمتعون بصحة وعافية.

وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، تنظيم ورش عمل التوعية حول أهمية أخذ اللقاح ضد «كوفيد 19» لتشمل جميع الجهات الحكومية في دبي.

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