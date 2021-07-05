«اقتصادية دبي» تخالف 1678 منشأة في 6 أشهر لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، خلال الأشهر الـ 6 الماضية، بمخالفة 1678 منشأة تجارية، وإغلاق 43 محلاً، والتنبيه على 282 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، ومن أهمها: استخدام الكمامات، والتباعد الجسدي، والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وأوضحت «اقتصادية دبي»، أن عمليات التفتيش شملت 87223 منشأة تجارية في جميع مناطق الإمارة، وتركزت أغلب المخالفات في الأنشطة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، كمحلات التجزئة والمطاعم والأندية الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي قد يوجد فيها ازدحام، وعدم التزام بالتباعد الجسدي، خاصة إذا لم يقم العاملون في هذه الأنشطة بتنظيم حركة الزبائن، الأمر الذي تسبب في إغلاق المنشآت التجارية التي تكررت فيها المخالفات، سواء بسبب سوء إدارة التجمعات الكبيرة، أو عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية.

تنبيهات

وتركزت أغلب التنبيهات، على عدم التزام المنشآت التجارية بوضع ملصقات التباعد الجسدي، والتي تهدف إلى تذكير المتسوقين بالالتزام بالتباعد في ما بينهم، لضمان سلامتهم، والحد من فرص انتشار الفيروس، فيما أعربت الدائرة عن تقديرها لكل المنافذ التجارية التي أبدت التزاماً كاملاً بالإجراءات الوقائية المُوصى بها، إذ بلغت نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية 97.7 %، في النصف الأول من 2021.

إبلاغ

دعت «اقتصادية دبي»، الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر التطبيق الذكي «مستهلك دبي»، المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على الرقم: 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني: consumerrights.ae

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز