تكثيف برنامج ومبادرات التوعية صيفاً

أكدت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على تكثيف جهودها خاصة خلال أشهر الصيف لتنفيذ برنامج ومبادرات لترشيد الاستهلاك والتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وأفضل وسائل الترشيد ضمن حملة «بالترشيد الكل مستفيد» التي أطلقتها الهيئة، وتستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع وحققت نتائج كبيرة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والمدارس والأندية الرياضية والمساجد والحدائق، حيث يتم خلالها تركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه ومتابعة وتقييم ومراقبة الاستهلاك في المنشآت، كما تم العام الماضي توفير 34 ميغاوات وأكثر من 20 طناً انبعاثات كربونية خلال ساعة الترشيد.

وأضافت أن إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنجزت تركيب قطع ترشيد المياه في عدد 8 مبانٍ رئيسية للدوائر والهيئات الحكومية، حيث تم تركيب 584 قطعة مرشدة وفرت حوالي 39% من استهلاك المياه في المباني بما يعادل حوالي 2 مليون جالون في العام بقيمة 70 ألف درهم، وخلال الربع الأول من العام الحالي نظمت إدارة الترشيد ورش توعية ضمن مبادرة (ترشيدك بإيدك) في 5 مدارس.

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