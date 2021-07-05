ترشيد الكهرباء والماء خطوات بسيطة تحفظ الموارد

المصدر: وائل نعيم وعصام الدين عوض وأحمد يحيى

«عزيزي المتعامل: لوحظ ارتفاع الاستهلاك الشهري مقارنة مع متوسط الاستهلاك في الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 30%، نرجو مراجعة الاستهلاك والترشيد في استخدام الكهرباء والماء».. بهذه العبارة تتوالى نصائح الجهات المعنية بالكهرباء والماء للمستهلكين حفاظاً على موارد الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة، والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، كونه مسؤولية مجتمعية في الدرجة الأولى فضلاً عن تحقيقه للعائد الاقتصادي للأسر المرشّدة للاستهلاك.

استراتيجية متكاملة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تطلق سنوياً العديد من المبادرات والبرامج والجوائز للتشجيع على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه من خلال برامج وأنشطة مبتكرة تستهدف جميع قطاعات المستهلكين مثل: مبادرة «الحياة الذكية» وبرنامج «نهجي المستدام» ومبادرة «بيتنا مثالي» وحملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» وغيرها، وتتيح مبادرة «الحياة الذكية» للمتعاملين مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة.

وتابع: تشمل المبادرة حزمة من البرامج التوعوية والتحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر. وتعتمد المبادرة على دعم تنفيذ واعتماد آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية، حيث تتيح لهم مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية.

مقارنة الاستهلاك

وأضاف الطاير: تتيح المبادرة كذلك للمتعاملين عبر برنامج «نهجي المستدام» مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة في مناطقهم، والاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا» لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه. كما تتيح المبادرة استلام تقارير عبر بريدهم الإلكتروني، خلال فترة تفعيلهم للخدمة أثناء تواجدهم بعيداً عن المنزل.

وتتضمن المبادرة خاصية «الجدولة الآلية» التي تتيح للمتعاملين تحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة بشكل آلي، وتتبع حالة طلبهم لحظة بلحظة، كذلك تشتمل على خاصية «إعادة الاتصال الافتراضي» لتمكين المتعاملين من حجز موعد إعادة اتصال الهيئة بهم من خلال قنوات الهيئة الذكية، بما يتناسب مع وقتهم. كما تنظم الهيئة سنوياً حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر».

نتائج مبشرة

وقال محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء حققت مبادرات «الاتحاد للماء والكهرباء» لترشيد الاستهلاك نتائج مبشرة، ففي قطاع المياه تظهر قواعد البيانات تحقيق خفض مقداره نحو 3.4 مليارات جالون بدءاً من عام 2015 وعلى مدار ست سنوات، كان نصيب العام الماضي 2020 منها نحو 1.33 مليار جالون مياه بنسبة خفض تصل إلى 34% مقارنة مع السنوات السابقة.

أما في قطاع الكهرباء، فقد تحقق نتيجة مبادرة «بيتك يهمنا» التي تم إطلاقها سنة 2017م، خفضاً في الاستهلاك يقدر بنحو 1.58 مليون كيلووات/‏‏‏ ساعة حتى نهاية 2020، وبنسبة خفض تبلغ 10%.

وأضاف صالح: نولي مسألة ترشيد الاستهلاك اهتماماً خاصاً، وتربطها بمختلف خططها وبرامج عملها، وتتابع الشركة تنفيذ خططها ومبادراتها ذات العلاقة بهذا المجال خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بصورة أكبر نسبياً، بما في ذلك ورش العمل والمحاضرات الافتراضية التي يتم تنفيذها عبر تقنية الفيديو عن بعد، والموجهة إلى فئات عديدة في المجتمع، والرسائل الإعلامية التوعوية التي يتم بثها عبر العديد من قنوات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التوجه العام لتطبيق أحدث التقنيات وتوظيف آخر الابتكارات ذات العلاقة بمجال العمل بهدف تحقيق ترشيد فعلي على الأرض.

تقنيات حديثة

أوضح معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسخر أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهل حياة المتعاملين وتساعدهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحد من الهدر والإسراف. وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة مجموعة من الخدمات ومنها خدمة «الاستجابة الذكية» للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه التي تتضمن عدة خصائص.

وضمن «الاستجابة الذكية» أطلقت الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، إضافة إلى البرامج والخصائص الذكية التي توفرها مبادرة «الحياة الذكية»، ومن أبرزها برنامج «نهجي المستدام».

إرشادات

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي جملة من الإرشادات البسيطة التي يمكن لجميع أفراد المجتمع اتباعها، وهي متاحة عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae ومن أبرز هذه الإرشادات:



01ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية

02معالجة تسربات المياه

03استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موّفرة للطاقة

04اقتناء أجهزة كهربائية تحمل ملصق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

05استخدام أنظمة الري الذكية

06سقاية الحدائق قبل الساعة 8 صباحاً أو بعد 6 مساءً

07فصل سخان المياه الكهربائي خلال فصل الصيف ومبرد المياه خلال فصل الشتاء

08المحافظة على درجة حرارة الثلاجة في حدود 4 درجات مئوية.

09استخدام غسالة الصحون وغسالة الملابس عندما تكون مملوءة بالكامل

10غسل السيارة باستعمال دلو بدلاً من خرطوم المياه خطة لإطلاق حملة وطنية للترشيد قالت وزارة الطاقة والبنية التحتية إن قطاع الكهرباء والماء لديها عمل على وضع خطة لإطلاق حملة وطنية للترشيد يتم خلالها تنفيذ عدد من النشاطات التي تستهدف فئات مختلفة في المجتمع.

وبينت أنه جارٍ تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ نشاطات الحملة الوطنية للترشيد، برئاسة الوزارة وعضوية الهيئات المحلية المعنية، مثل دائرة الطاقة بأبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء.

3400

قال محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء: تم تسجيل الحمل الذروي للكهرباء خلال العام الماضي 2020 في أحد أيام شهر يوليو وبلغ 3400 ميغاوات، أما بالنسبة لقطاع المياه، فقد بلغ 152 مليون جالون موزعة على كافة المناطق.

وأضاف أن الاتحاد للماء والكهرباء تحرص على استخدام آليات الترشيد الفني، بما في ذلك الأجهزة المرشدة للطاقة والمياه، وسواءً كان ذلك في المباني التابعة لها، أو في المباني الحكومية ومباني الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص ومساكن المواطنين.

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