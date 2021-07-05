خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تزيد على 50%

أكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بكهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة نفذت مشروعاً لاستبدال الكشافات والمصابيح التقليدية على أعمدة الإنارة بأخرى موفرة للطاقة تعمل بنظام LED وتخفض الاستهلاك بنسبة تزيد على 50% في عدد من المناطق، فبدأت في إنارة الشوارع بكافة مناطق الشارقة من خلال جدول زمني، منها تركيب ألف و34 عمود إنارة خلال 5 أشهر في عدد من مناطق وشعبيات المنطقة الوسطى تضمنت إنارة طريق سهيلة بتركيب 282 عموداً و336 كشافاً موفراً للطاقة.

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