«أرادَ الخيرية» تدعم ولاية كيرلا الهندية بمعدات طبية لمواجهة «كورونا»

المصدر: الشارقة ـ وام

أرسلت مؤسسة أرادَ الخيرية - الذراع الإنسانية لشركة أرادَ للتطوير العقاري 1,000 قطعة من المعدات الطبية الضرورية إلى ولاية كيرلا الهندية لدعم جهود الحكومة المحلية في مكافحة تبعات جائحة كوفيد 19 وذلك عبر المبادرة التي أطلقتها حكومة ولاية كيرلا لدعم ومساعدة سكان الولاية للتغلب على آثار الجائحة.

وتتضمن المعدات أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التنفس الاصطناعي المحمولة ومكثفات الأوكسجين وأجهزة قياس التأكسج النبضي بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف درهم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أرادَ.. «ترتبط دولة الإمارات بتاريخ طويل من العلاقات الثقافية والتجارية الواسعة والوشائج العائلية العميقة مع ولاية كيرلا في حين تختص الشارقة بوجود العديد من العائلات المالايالية الوافدة كما أن لدينا العديد من زملائنا الموظفين من ولاية كيرلا في شركة أرادَ ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن بأنه من واجبنا أن نقدّم كل وسائل الدعم الممكنة لأهالي كيرلا خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمرون بها وهو واجبٌ تحتمه علينا أخلاقنا العربية الأصيلة التي طالما أوصت بإكرام الضيف ومد يد العون لكل من يحتاج إليها».

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