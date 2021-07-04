هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق (حملة الأضاحي) لعام 2021

المصدر: عجمان – الشارقة

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، «حملة الأضاحي» لعام 2021، والتي ستنفذها بموسمي الحج وعيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن الحملة عدداً من المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية، أبرزها: ذبح وتوزيع 1250 أضحية داخل الدولة، حيث يبلغ سعر الأضحية 600 درهم؛ ذبح 1000 أضحية خارج الدولة بسعر 300 درهم للأضحية الواحدة؛ وذبح وتوزيع 5500 أضحية خارج الدولة بسعر 350 درهماً للأضحية؛ إضافة لمشاريع كسوة العيد، وإطعام يوم عرفة، وعيدية يتيم، وإطعام قرية مسلمة، وكفالة الأيتام، وتوزيع المصاحف، كما تشمل الحملة استهداف جملة من المشاريع الإنسانية والتنموية كمشاريع الأسر المنتجة وبناء المساجد، والمراكز الصحية، والمدارس وحفر الآبار وغيرها من المشاريع التنموية.

جاهزية

وأعلن الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن كوادر الهيئة وفرقها عملها الميدانية داخل الدولة وخارجها على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال تبرعات المحسنين وبدء تنفيذ الحملة خلال الحملة، داعياً المحسنين على أرض الإمارات لاستثمار هذه الأيام المباركة بالصدقات والخيرات والأعمال الصالحة والتبرع لإسعاد الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والمحرومين.

يذكر أن الهيئة أتاحت العديد من طرق التبرع بهدف التسهيل على المحسنين، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، والرسائل النصية، والروابط السريعة، والخط الساخن.

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