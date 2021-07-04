«النبي القدوة» باللغة الأمهرية ينطلق في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية عن بعد

المصدر: دبي ـ البيان

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حلقة دراسية بعنوان «النبي القدوة» باللغة الأمهرية/ الأورومية، وذلك ضمن سلسلة حلقات مستمرة تعنى بشرح شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قدم درس شهر يونيو أحمد أبوبكر، مرشد رئيسي بالمركز، حيث تبنى سلسلة الحلقات الدراسية على تقديم درس كل شهر بلغة مختلفة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفئاته باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وذلك في إطار خطة التوعية الدينية للعام 2021.

وأشارت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسين، إلى أن سلسلة دورة «النبي القدوة» تهدف إلى تزويد الدارسين باختلاف ثقافاتهم بأهم المفاهيم الإسلامية عن طريق معرفة سيرته النبوية، إذ إن في كل موقف لرسول الله عبرة وعظة، فكان هو المعلم الأول لكل شيء، موضحة أن البرنامج يهدف إلى رفع المستوى الثقافي الإسلامي للمسلمين والمسلمين الجدد، وذلك بالاستناد إلى تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو خير معلم للمسلمين في تلقينهم الأخلاق الحسنة.

ويذكر أن الحلقات الدراسية «النبي القدوة» ضمن برنامج خطة التوعية الدينية للدائرة، إذ تعمل الحلقات على تزويد المشاركين بأهم المفاهيم التي تعكس سماحة الدين الإسلامي والأخلاق والتعاليم التي يدعو إليها، بالاستناد إلى تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، متمثلة في شخصيته وحياته وأخلاقه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز