الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا " الإثنين" طقس رطب صباحا على بعض المناطق الساحلية وأن تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا يكون صحوا و مغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شمالا وشرقا مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

و يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية - و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا.. صحوا و مغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا وعلى بعض المناطق الداخلية.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شمالا وشرقا مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

و يشهد يوم الأربعاء المقبل طقسا رطبا صباحا على بعض المناطق الساحلية و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا يكون صحوا ومغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا و جنوبا.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يكون الطقس يوم الخميس المقبل صحوا و مغبرا أحيانا نهارا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا.. و الرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم الجمعة المقبل طقسا صحوا و مغبرا أحيانا نهارا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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