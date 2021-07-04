كريم تضيف خيار حجز فحص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» إلى تطبيقها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائج جهودها المميزة في مساعدة العملاء وكباتن السيارات على الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي ضوء الإنجاز المميز الذي حققته الدولة بإعطاء أكثر من 15 مليون جرعة لقاح، أعلنت كريم عن حصول جميع كباتن سيارات النقل و90% من كباتن سيارات التوصيل، المؤهلين لديها في الإمارات، على اللقاح. كما تسعى الشركة إلى تسهيل عملية تطعيم كباتن سياراتها في الكويت، حيث حصل 80% منهم على جرعتي اللقاح الكاملتين. كما كشفت كريم عن توسيع شراكتها مع منصة «جست موب» لتقديم خيار حجز اختبار الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» في جميع أنحاء دبي مقابل 199 درهم إماراتي، على أن يتم إصدار النتائج خلال 24 ساعة.

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