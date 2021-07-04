99% نسب تصرف النيابات الاتحادية خلال النصف الأول من 2021

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أشارت الإحصائيات الصادرة عن النيابة العامة الاتحادية حول معدلات الإنجاز المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، عن محافظة كافة النيابات التابعة للنيابة الاتحادية على نسب إنجاز في الملفات المعروض أمامها تراوحت ما بين 98 إلى 99%.

وبينت الأرقام التي نشرتها النيابة أمس الأحد، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» بأن إجمالي عدد القضايا المتصرف فيها خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية شهر يونيو وصل إلى 18 ألفاً و708 قضايا منها 3645 قضية تم التصرف فيها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة إنجاز وصلت إلى 98%، مما يرسخ حرص النيابات الاتحادية والإدارات التابعة لها على تسريع آليات عملها ومواصلة إنجاز مهامها وفقاً للمؤشرات المستهدفة والمرتبطة باستراتيجيتها الوطنية.

ووفقاً للبيانات الخاصة بأعداد التحقيقات التي أجرتها النيابات الاتحادية خلال الفترة ذاتها باستخدام وسائل الاتصال «عن بعد» وصل إجمالها إلى 4 آلاف و826 تحقيقاً في الوقت الذي سجلت فيه بيانات إجراءات الأحكام تنفيذ 44 ألفاً و345 حكماً.

ووصل إجمالي عدد الطلبات التي أنجزتها النيابات «عن بعد» عبر التطبيقات الهاتف الذكية والموقع الإلكتروني أو مراكز الاتصال، نحو 69 ألفاً و812 طلباً في الوقت الذي وصل فيه عدد الأوامر الجزائية الصادرة إلى 6147 أمراً، بينما تم حفظ 4 آلاف و250 قضية.

وعلى الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها العام من جراء جائحة «كورونا»، إلا أن النيابة الاتحادية كانت مستعدة للتأقلم مع كافة الظروف، عبر توفير بيئة طوعت البنية التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الدولة في مواصلة عمل إداراتها، بما يرسخ استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته، ويضمن تحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية. وتعزز نسب الإنجاز المرتفعة نجاح النيابة الاتحادية مكانتها، بتبوئها بفضل المبادرات والمشاريع التي أقرتها خلال الفترة الماضية، مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

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