«صحة أبوظبي» تطلق بالتعاون مع جامعة الشارقة «الدبلوم المهني في الموجات فوق الصوتية»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع مركز جامعة الشارقة للتدريب السريري والجراحي برنامج دبلوم جديد للعاملين في شركة «صحة» مدته عام واحد.

ويهدف الدبلوم إلى تعزيز كفاءة ومهارة أخصائيي التصوير بالموجات فوق الصوتية، وأخصائيي الأشعة في جميع منشآت «صحة»، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتوحيد ممارسة التصوير في الموجات فوق الصوتية في منشآت شركة «صحة».

ويتعين على المشاركين لاستكمال متطلبات البرنامج، حضور 6 وحدات، 4 وحدات أساسية، ووحدتين اختياريتين.

ويعتمد البرنامج أسلوب التعليم المباشر والهجين، إذ يتم تدريس الجوانب النظرية من خلال جلسات تفاعلية عبر الإنترنت «محاضرات ودراسات حالة وعرض فيديو وأسئلة وأجوبة» يليها تدريب عملي ليوم كامل من خلال التعامل المباشر مع المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إحدى منشآت «صحة»، ومستشفى توام في العين، ومركز التدريب السريري والجراحي في جامعة الشارقة.

وأكد الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: حرص الشركة على مواصلة تطوير مهارات موظفيها وتمكينهم من أداء مهامهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى إطلاق «صحة» بالتعاون مع جامعة الشارقة لبرنامج الموجات فوق الصوتية المكثف، لتعزيز مهارات أخصائيي التصوير الإشعاعي العاملين في منشآت الشركة.

وأكد البروفيسور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب أهمية إطلاق الدبلوم المهني الجديد في الموجات فوق الصوتية بالتعاون مع شركة «صحة»، حيث يهدف البرنامج لتزويد المرشحين بمجموعة المهارات المناسبة لأداء بعض الممارسات السريرية بكفاءة، ومساعدتهم على تطوير التفكير النقدي والقدرات التحليلية والتعلم مدى الحياة والسعي للحصول على مستوى أعلى من التدريب.

معارف

وقال البروفيسور نبيل سليمان، مدير مركز التدريب السريري والجراحي في جامعة الشارقة: إن مركز التدريب طور معارف ومهارات المتخصصين في الرعاية الصحية على مدى السنوات الـ11 الماضية، وكان رائداً في تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة.

وأضاف: إن هذا البرنامج يشجع المتخصصين في الرعاية الصحية ويمكّنهم من تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم ليصبحوا قادة في هذا المجال.

تعاون

وتقدم شركة «صحة» لكوادرها برامج مكثفة للتعليم الطبي، من خلال تعاونها مع أبرز الجامعات، مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، وجامعة مانشستر، إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، لتقديم شهادة الدراسات العليا «PGCert» في التعليم الطبي والصحي لموظفي «صحة»، إذ يتم تقديم برنامج التعليم الداخلي بدوام جزئي من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهو معتمد من أكاديمية المعلمين الطبيين AoME.

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