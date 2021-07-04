حملة بلدية دبي الميدانية تزيل 360 طناً من المخلفات والنفايات المهملة

المصدر: دبي - البيان

نفذت بلدية دبي حملة ميدانية متخصصة لتنظيف الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية وأكتاف الطرق من المخلفات والحشائش والنفايات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بما يضمن السلامة العامة وانسياب الحركة المرورية لمرتادي الطرق من المشاة وقائدي المركبات، حيث تمكنت الحملة من إزالة ما يقارب من 360 طناً من المخلفات والحشائش والأشجار الجافة والنفايات المهملة والحجارة التي تشوه مظهر حرم الطريق والجزر الوسطية، كما تم إزالة 420 نقلة من الرمال المتراكمة من الجزر الوسطية بما يعادل 8000 طن، وقد كان مجموع أطوال الطرق التي تم التنظيف فيها 388 كيلومتراً طولياً، وتم استخدام معدات متخصصة بإزالة أعقاب السجائر والنفايات الصغيرة، بالإضافة إلى مركبات الكنس الآلي وبمشاركة 140 عامل نظافة و16 من موظفي الكوادر الرقابية والإشرافية، وتم التعاون مع عدد من الجهات، ومراعاة العمل خارج أوقات الذروة للكثافة المرورية على هذه الطرق الحيوية وفق أعلى درجات السلامة والصحة العامة، وشملت الحملة العديد من المواقع في الجزر الوسطية ومداخل ومخارج الشوارع والتقاطعات الكبرى.

أهداف

وتسعى بلدية دبي من خلال الحملة إلى المساهمة بالحفاظ على المظهر الجمالي الذي تتميز به دبي عالمياً وإزالة العوائق والمخلفات وتراكمات الرمال والحشائش العشوائية في الجزر الوسطية للطرق والتي تسبب تراكم الرمال على أكتاف الطرق وعدم انسيابية انتقال الرمال في حالات العواصف الرملية، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وتم تنفيذ برنامج التنظيف اليدوي لإزالة المخلفات الصغيرة حيث يصعب استخدام آليات ومعدات كبيرة وبرنامج خاص باستخدام الآليات والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الرمال وذلك للتخلص من النفايات المتراكمة من تجمعات رملية والحشائش والأشجار الجافة.



توعية

تنوه بلدية دبي بشكل مستمر عبر قنواتها التوعوية والإعلامية على ضرورة التزام أصحاب المركبات والسائقين بعدم رمي النفايات على الطرقات العامة والالتزام بالقواعد الأساسية للحفاظ على نظافة المدينة.

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