49812 موظفاً إماراتياً في المؤسسات الحكومية بدبي خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

أظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء أن عدد القوى العاملة الإماراتية لدى المؤسسات الحكومية «محلية واتحادية» في إمارة دبي 49812 موظفاً خلال العام الماضي 2020، بزيادة 2.6% عن عام 2019، حيث بلغ عدد القوى العاملة الإماراتية 48524 موظفاً.

وبحسب بيانات المركز بلغ عدد المواطنين الذكور العاملين في دبي بالجهات الحكومة المحلية والاتحادية 29475 موظفاً وعدد الإناث 20337 موظفة في 2020، وأما في عام 2019 فبلغ عدد الموظفين الذكور 28688، والموظفين الإناث 19836 موظفة.

وبلغ عدد المواطنين العاملين في الجهات المحلية في دبي خلال العام الماضي 22097 موظفاً مقارنة في 21310 موظفين في عام 2019، وبلغ عدد المواطنات العاملات في الجهات المحلية خلال العام الماضي 13546، مقارنة بـ 13045 في عام 2019.

وأما في الجهات الاتحادية فتساوى عدد الموظفين المواطنين خلال عامي 2020 و2019 بواقع 7378 موظفاً، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطنات حيث بلغ عدد العاملين 6791 موظفاً في كل عام.

وبالنسبة للقوى العاملة من غير الإماراتيين ذكوراً وإناثاً، بلغ إجمالي العاملين في 2020 في المؤسسات الحكومية «محلية واتحادية» 71416 موظفاً، مقارنة في 73134 موظفاً في 2019.

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