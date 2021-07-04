«طرق دبي» تطلق محطة إيواء مصغرة لتحسين الكفاءة التشغيلية للحافلات

المصدر: دبي - البيان

تدشن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، محطة مصغرة لإيواء الحافلات، بجانب محطة مترو اتصالات على الخط الأخضر لمترو دبي، للحافلات العاملة على الخط «F07»، الذي ينطلق من محطة مترو اتصالات إلى منطقة مساكن العمال القصيص، والخط «367»، الذي ينطلق من محطة مترو اتصالات إلى واحة دبي السيليكون، بدلاً من توجّه حافلات هذين الخطين إلى محطات إيواء الحافلات في العوير والخوانيج والروية، وذلك بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية لهذين الخطين، من خلال الحد من الكيلومترات غير المنتجة الناتجة عن طول المسافة إلى مناطق العوير والخوانيج والروية.

وستجري الهيئة عدداً من التحسينات على خطوط أخرى للحافلات في إمارة دبي، ومنها البدء بتشغيل الخدمة للخطين المغذيين لمحطات المترو «F19A» و«F19B»، خلال الأوقات الاعتيادية «غير ساعات الذروة»، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، وبزمن تقاطر كل 30 دقيقة. وسيتم تحسين زمن مواعيد الخطوط F24،F07 F18،F22، وإضافة رحلات في الصباح، لتتناسب مع مواعيد رحلات مترو الخط الأخضر الجديدة في الـ 5 صباحاً، بالاتجاه إلى محطة مترو الخور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز