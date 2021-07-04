الطوارئ والأزمات: 74% من إجمالي السكان تلقوا الجرعة الأولى و64% تلقوا الجرعتين

المصدر: دبي – البيان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" 74% من إجمالي السكان، ووصول نسبة متلقي جرعتين من اللقاح 64% من إجمالي السكان.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت اليوم عن تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص.

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