«صحة أبوظبي» تطلع على استراتيجية الجمارك في التعامل مع الشحنات الطبية

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي على جهود جمارك أبوظبي واستراتيجيتها الرقمية والاحترافية العالية في التعامل بشكل سلس وسريع مع الشحنات الطبية لا سيما لقاح وعقار «كوفيد 19». وبحث رئيس الدائرة الصحة والوفد المرافق خلال لقائه راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي سبل تعزيز علاقات التعاون المؤسسي ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الوظيفي.

واطلع خلال زيارة لجمارك أبوظبي على مراحل تطورها حتى باتت هيئة جمركية رائدة عالمياً وتجول في مرافقها وتعرف على لوحة التحكم الرقمية لمراقبة المراكز الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي ومتابعة أرقام الموظفين والإصابات وأنظمة تتبع فيروس «كوفيد 19» بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة موظفي الإدارة والمتعاملين واستمرارية الأعمال بالكفاءة التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

واطلع الشيخ عبدالله آل حامد على منظومة التدريب الافتراضي بجمارك أبوظبي والتي تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الموظفين الجمركيين في مختلف الظروف وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى التعرف إلى النجاحات التي حققتها إدارة الموارد البشرية من خلال الابتكار والتخطيط، والذي يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة والاستثمار في رأس المالي البشري الذي يعد المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة.

وقدم المهندس خالد المرزوقي مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي عرضاً حول الاستراتيجية الخمسية لجمارك أبوظبي وأهم المشاريع التطويرية المستقبلية إضافة إلى عرض الأنظمة الجمركية الذكية وآلية العمل الرقمية في المراكز الجمركية التي تسهم في تعزيز حركة البضائع والشحنات في زمن قياسي إضافة إلى جهود الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة تشكل خط الدفاع الأول عن الوطن والتي جميعها تسعى إلى زيادة تنافسية إمارة أبوظبي على جميع الصعد عالمياً.



نقلة نوعية



وأشاد الشيخ عبدالله آل حامد بالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة الجمركية في إمارة أبوظبي ونهجها الرائد في تسخير التكنولوجيا والابتكار لتسهيل الإجراءات وتعزيز حركة التجارة وبالأخص طموح الإمارة لتكون أحد أهم المراكز العالمية في العلوم الحياتية عبر منافذ الإمارة الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية والتي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة في ظل الجهود بالحفاظ على سلامة موظفيها والمتعاملين، تلك الجهود التي تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي في التصدي لجائحة «كوفيد 19» والحد من تداعياتها.

وقال: إن الكفاءة العالية والدعم المقدم من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لعبا دوراً كبيراً في تعزيز الجهود خلال جائحة «كوفيد 19» لا سيما استيراد ونقل لقاح «كوفيد 19» والأدوية والمستلزمات الأخرى، حيث ضمنت تخليصاً جمركياً سريعاً وسلساً للقاحات والأدوية خلال مدة زمنية قصيرة وعلى درجة تخصصية عالية المستوى تعكس مرونة الإجراءات التي تعتمد منظومة رقمية متطورة تجسد مكانة أبوظبي المتقدمة في مختلف المجالات، وكما ساهم ذلك في تصنيف إمارة أبوظبي المدينة الأولى عالمياً في التعامل مع الجائحة.



إنجازات



ومن جانبه قال راشد لاحج المنصوري: إن زيارة الشيخ عبدالله آل حامد تشكل حافزاً كبيراً لمزيد من الإنجازات لا سيما الجمركية وبناء اقتصاد تنافسي عالمي في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين المؤسسات المحلية بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً في المجالات كافة.

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