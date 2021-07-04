هند الجناحي لـ "البيان": علمت بتفوقي من "تويتر" الشيخ محمد بن راشد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

عبرت الطالبة هند محمد حسن الجناحي، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي، الحاصلة على المركز الأول لمسار النخبة عن سعادتها لمعرفتها خبر تفوقها من تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه بـ "تويتر"، موضحة أنها كانت تتوقع تصدرها بفضل اجتهادها ودعم والديها لها.

ولفتت إلى أنها تعلمت من والدها الذي ابتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، ووالدتها التي تعمل معلمة فيزياء منذ أن كانت تدرس في الصف الثالث الابتدائي، الاستقلالية والاعتماد على النفس والمثابرة والعمل على النجاح تحت أي ظرف.

وأكدت أنها كانت متفوقة طوال مراحل دراستها، ووجدت الدعم الكامل من معلماتها وإداراتها المدرسية حتى نالت هذا المركز من التفوق، مشيرة إلى أنها تعتزم دراسة الطب لتأثرها بخالتها التي تعمل في مجال الجراحة وباتت شغوفة بعملها عام تلو الآخر، ما دفعها للقراءة عن هذا التخصص بشكل كبير.

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