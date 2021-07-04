أسماء أوائل الثانوية العامة في الإمارات
نشرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021.
التعليم الحكومي
مسار النخبة.. هند محمد حسن عبدالله الجناحي - مدرسة السلام للتعليم الثانوي - بنات - دبي.
المسار المتقدم.. رغد مؤيد أسعد دناوي - مدرسة قطر الندى - أبوظبي.
-المسار العام.. فاطمة صالح سالم الشعملي - مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات - دبي.
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية
مسار النخبة.. عبدالرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - بنين - رأس الخيمة.
المسار المتقدم التقني.. ميرة علي صالح الصويلح الزعابي - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - فلج المعلا - بنات - أم القيوين.
التعليم الخاص
المسار العام.. شيخة محمد سلطان أحمد - مدرسة الحكمة الخاصة - عجمان.
المسار المتقدم.. رهف مشتاق جبار الدليمي - مدرسة الرؤية الخاصة - أبوظبي.