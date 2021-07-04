    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أسماء أوائل الثانوية العامة في الإمارات

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    نشرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021.

    التعليم الحكومي

    مسار النخبة.. هند محمد حسن عبدالله الجناحي - مدرسة السلام للتعليم الثانوي - بنات - دبي.

    المسار المتقدم.. رغد مؤيد أسعد دناوي - مدرسة قطر الندى - أبوظبي.

    -المسار العام.. فاطمة صالح سالم الشعملي - مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات - دبي.

    ثانوية التكنولوجيا التطبيقية

    مسار النخبة.. عبدالرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - بنين - رأس الخيمة.

    المسار المتقدم التقني.. ميرة علي صالح الصويلح الزعابي - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - فلج المعلا - بنات - أم القيوين.

    التعليم الخاص

    المسار العام.. شيخة محمد سلطان أحمد - مدرسة الحكمة الخاصة - عجمان.

    المسار المتقدم.. رهف مشتاق جبار الدليمي - مدرسة الرؤية الخاصة - أبوظبي.

    الصورة :

     

    طباعة Email
    ↑ أعلى