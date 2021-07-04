الإمارات.. آلية استلام الشهادات لطلبة المدارس

المصدر: ​دبي-رحاب حلاوة

أفادت إدارات مدارس حكومية أنه يمكن للطالب أن يتولى طباعة الشهادات من البيت أو من مكتبة خارجية من خلال موقع بوابة الطالب لجميع الصفوف من الأول حتى الثاني عشر ،studentportal.moe.gov.ae، وذلك وفقا لآلية استلام الشهادات، إذ يحتاج الطالب لاسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به ليتمكن من الدخول للموقع كما هو مماثل للولوج لمنصة LMS، اذ لا يمكن للمدارس طباعة أو تسليم الشهادات.

وأوضحت الإدارات المدرسية أنه وفقا لآلية استلام الشهادات المحددة من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فإن الشهادة التي يتم طباعتها لا تحتاج لأي تصديق داخل الدولة، ولا تحتاج أي ختم أو توقيع إضافي وهي جاهزة فور انتهاء طباعتها للاستخدام المحلي (داخل الدولة)، مؤكدين على تفضيل طباعة الشهادات طباعة ملونة على ورق جيد.

ولفتوا إلى إمكانية طباعة الشهادات من موقع الوزارة على ورق رسمي، وتناسب هذه الخدمة من يحتاجها للخارج فقط، بتكلفة مالية 15 درهما شاملة التوصيل للمنازل، وذلك عبر موقع :.www.ese.gov.ae .

وأفادت الإدارات المدرسية أنه لا يسمح بطلب الشهادة من قسم سعادة المتعاملين في المكاتب التعليمية أو الوزارة.

تصديق

وحول الإجراءات المتبعة لتصديق الشهادات للاستعمال خارج الدولة للطلبة الوافدين، أوضحوا أنه بعد استخراج الشهادة من موقع الوزارة على ورق رسمي يتم تصديقها من الخارجية الإمارتية ثم توثيقها من سفارة دولة الطالب.

وتصدر شهادات الصف الثاني عشر بالأرقام لمواد المجموعة A فقط وبقية مواد المجموعة B ستكون بالحروف، أما بقية الصفوف ستكون جميع الشهادات بالحروف لجميع المواد، موضحين أنه لا يمكن استخراج الشهادة بالأرقام من أي مكان إذ أن جميع الشهادات تصدر بنفس النظام بطريقة الحروف، ولا تدخل مواد المجموعة B في مجموع الطالب ولا في النسبة العامة.

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