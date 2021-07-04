الإمارات.. خطوات الحصول على درجات الطالب

المصدر: البيان

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كيفية الدخول على منصة الطالب والحصول على درجات الطالب وشهادته.

ونوهت المؤسسة، بأن طلبة الصف الثاني عشر لن يتمنكوا من تنزيل وطباعة الشهادات من منصة الطالب لأحد الأسباب التالية..

- عدم تسليم جهاز الحاسوب المحمول لإدارة المدرسة.

- عدم التسجيل في الخدمة الوطنية.

- عدم سداد الرسوم الدراسية.

خطوات الدخول إلى منصة الطالب والحصول على الشهادة..

- الدخول على منصة الطالب عبر الموقع https://sso.moe.gov.ae/ .

- إدخال البريد الإلكتروني للطالب وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

- اختيار خانة بيانات الطالب.

- اختيار خانة الدرجات والتأكد من تاريخ العام الجاري ثم النقر على الخيار الثالث في الفصل الدراسي "Annual" وتعني نهاية العام الدراسي.

-اختيار خانة تنزيل الشهادة.

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