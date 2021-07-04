حمدان بن محمد: ثقتنا كبيرة باستضافة «إكسبو» استثنائي يطلق طاقات العالم

المصدر: (دبي- البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أنظار العالم ستتركز على دبي في أكتوبر المقبل، ترقباً لحدث وعدت دبي أن يكون علامة فارقة في تاريخها العريق، وهو «إكسبو 2020 دبي».

وقال سموه، خلال لقائه أمس بأعضاء اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث: «ننتظر من فرق العمل، مضاعفة الجهود لرفع جاهزيتنا لاستضافة متميزة لإكسبو، وأثق في قدرة الجميع على القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.

لدينا الإمكانات والمعرفة والطواقم عالية الكفاءة لتحقيق الهدف، وسنكون على أتم استعداد لاستقبال ضيوفنا من حول العالم في دورة استثنائية، لحدث ضخم، يدخل به العالم مرحلة جديدة في تاريخه، بأفكار مبدعة، تعينه على تجاوز التحديات، وتمكنه من إطلاق الطاقات نحو المستقبل المنشود».

حمدان بن محمد: نعد العالم بأن يكون «إكسبو دبي» علامة فارقة في تاريخ الحدث

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