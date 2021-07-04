أنور قرقاش: نجاح مصر نجاح كل العرب

المصدر: ( دبي ـ البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن نجاح مصر نجاح كل العرب، وأضاف نسعد بكل خطوة تعزز أمن مصر الشقيقة وازدهارها، ونعتز بعلاقتنا التاريخية الثنائية، مؤكداً أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات الأخوية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نتابع مراسم افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي #قاعدة_3_يوليو_البحرية، بالساحل الشمالي الغربي، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونسعد بكل خطوة تعزز أمن مصر الشقيقة وازدهارها، ونعتز بعلاقتنا التاريخية الثنائية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز