محمد بن زايد يشهد افتتاح «قاعدة 3 يوليو» ومناورات « قادر 2021»

المصدر: القاهرة- وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح «قاعدة 3 يوليو» العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي دشنها عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية، التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.. متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطيب تمنيات سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم والرفعة والرخاء.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بحضور افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية المصرية في منطقة جرجوب.. مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية».

وشهدت مراسم الافتتاح توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي.

وسلم الرئيس المصري قائد قاعدة 3 يوليو البحرية وقادة الوحدات المنضمة حديثا أعلام وحداتهم البحرية إيذانا بدخولها الخدمة.

ورفع الرئيس السيسي العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها وأطلقت المدفعية عقب الافتتاح 21 طلقة.

وتفقد الرئيس المصري يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من ضيوف مصر .. الوحدات البحرية في القاعدة الجديدة.

كما تفقدوا الفرقاطة "الجلالة" متعددة المهام والتي تبلغ مساحة سطحها 500 متر وتتمتع بقدرات قتالية في المجالين الجوي والسطحي والقدرة على الاشتباك مع الأهداف السطحية والساحلية والجوية باستخدام الذخائر الذكية التي يصل مداها إلى 86 كيلو مترا أثناء تنفيذ مهمة دعم أعمال قتال القوات البرية العاملة بالساحل.

حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

وتضم قاعدة 3 يوليو البحرية 74 منشأة عسكرية إضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار بجانب عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات وآخر للتدريبات المشتركة، فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر، وعمق 17 مترا، وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا.

وفي ختام مراسم افتتاح القاعدة شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري .. مناورات «قادر 2021» الإستراتيجية التي انطلقت بتقدم تشكيل جوي بقوة رفع من طائرات متعددة المهام «إف 16» لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمنافذ القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات، حيث بدا لهم اكتشاف سفينة مشتبه بها "غير منصاعة"، تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية .. وصدرت الأوامر باقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام "رأسي وأفقي" على السفينة المتواجدة.. كما تقدم تشكيل من اللنشات القتالية محملة بعناصر القوات الخاصة؛ لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بأسلحة مختلفة .. وظهر تشكيل جوي محمل بعناصر من القوات البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها.

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