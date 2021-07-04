عبدالله المري يطّلع على إنجازات مركز الرفاعة

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الرفاعة، بحضور العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، وعدد من الضباط، إذ اطلع معاليه على إنجازات المركز والمؤشرات الاستراتيجية، ومناطق الاختصاص، والبرامج الأمنية التي يطبقها المركز، مثل برنامج «المراقب» وبرنامج «نسور الرفاعة».

وأكد معالي الفريق المري أن منطقة الرفاعة تعد من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، ما يستلزم تسخير الإمكانات كافة لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وخاصة أن موقع المركز الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

وأشاد الفريق المري بالجهود التي يقوم بها المركز في مختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مثمناً حرص العاملين كافة من ضباط وأفراد على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، وتنفيذ المركز العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وتنفيذه محاضرات توعية على مدار العام في مختلف الجوانب الأمنية والمجتمعية.

كما اطلع معاليه على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، وشعبة التواصل مع الضحية، وشعبة الشيكات المرتجعة، وشعبة التنسيق المروري، وشعبة التحقيق الجنائي، وشعبة التحقيق المروري.

وفي ختام الزيارة قام معالي القائد العام برفقة العميد أحمد ثاني بن غليطة وعدد من الضباط بجولة ميدانية في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة.

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