تعاون بين «أبوظبي للزراعة» و«ربدان» لتطوير تدريب«الخدمة الوطنية البديلة»

المصدر: أبوظبي- وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وقعت الهيئة اتفاقية مع أكاديمية ربدان تهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتطوير التدريب الخاص ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة تماشياً مع الإطار العام الذي وضعته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لضمان إعداد وتدريب مجندي الخدمة الوطنية البديلة على الوظائف الحيوية التي تحتاجها مؤسسات الدولة خلال الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً لأسلوب واضح وممنهج.

وقع الاتفاقية سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فيما وقعها عن أكاديمية ربدان الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان.

ويتضمن نطاق عمل الاتفاقية لمشروع تطوير التدريب في برنامج الخدمة الوطنية البديلة على عدة مراحل تعمل خلالها أكاديمية ربدان على تقييم الأنشطة التدريبية الحالية ووضع وتحديد الإطار العام لمناهج التدريب المتعلقة ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة وتقييم وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة للوظائف الحيوية والإدارية، ووضع الإطار العام للخطط التدريبية بالشكل الذي يعزز ويسهل إدارة برنامج الخدمة الوطنية البديلة بالشكل الأمثل وبما يحقق الأهداف المرجوة منه بالإضافة إلى تصميم السياسات المتعلقة بأنشطة البرنامج من ناحية الاختبارات والتقييم والتدريب.

كما ستعمل الأكاديمية على إعداد وتصميم مسار تدريبي لمنسقي عمليات برنامج الخدمة الوطنية البديلة وتحديد مؤشرات الأداء التدريبي لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل نموذج وأنشطة برنامج الخدمة الوطنية البديلة الحالي وتحديد جوانب تحسين الأداء بما يضمن تكاملية الأنشطة المنفذة خلال جميع المراحل.

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