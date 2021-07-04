توفير«فزعة»لكبار المواطنين المسجلين في وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي- البيان

ثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، جهود وزارة الداخلية ممثلة بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على توفير أفضل سبل الدعم والتمكين لأفراد المجتمع، بما يجسّد رؤية القيادة وسعيها الدائم نحو ريادة دولة الإمارات، في إطار الارتقاء بنوعية الخدمات وتحقيق أفضل جودة الحياة لكافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم كبار المواطنين.

جاء ذلك في أعقاب توقيع وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، من أجل دعم كبار المواطنين بتوفير حزمة من الخدمات المميزة ضمن برنامج وبطاقات «فزعة» (الخصومات)، حيث تستهدف المرحلة الأولى توفير بطاقة «فزعة» لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع، وسيعمل المعنيون في «فزعة»على السير بإجراءات منح العضوية ومن ثم سيتم توصيل البطاقات إلى بيوت كبار المواطنين تسهيلاً عليهم وتقديراً لهذه الفئة الغالية.

وقّعت مذكرة التفاهم موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والعقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي المدير العام عضو مجلس الإدارة لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

متطلبات

وأكدت موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع أنه سيتم توفير بطاقة «فزعة» لكبار المواطنين المسجلين بوزارة تنمية المجتمع بصيغتين: (إلكترونية ومطبوعة) مراعاة لاحتياجات ومتطلبات كبار المواطنين، حيث سيتم توفير البطاقة للمستفيدين عبر شركة توصيل تتولى إيصال كل بطاقة إلى الشخص المستفيد في مكان سكنه، في خطوة تأتي توافقاً مع الجهود الحكومية الحريصة على دعم أسس جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

جهود

من جانبه قال العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي المدير العام عضو مجلس الإدارة لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية إن جهود الصندوق متواصلة في سبيل تقديم خدمات ريادية تعزز من مستويات جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال التوسع في قائمة المستفيدين إلى جانب التوسع والتنوع في الخدمات المقدمة.

خدمات

وسيقدّم برنامج فزعة خدمات مميزة وذات جودة عالية للأعضاء من كبار المواطنين المسجلين لدى وزارة تنمية المجتمع، وذلك من خلال شركاء داخليين وخارجيين بخدمات حصرية تتضمنها بطاقة الخصومات.

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