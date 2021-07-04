حمدان بن محمد ينعى سليم بن سلطان بن سليم

المصدر: (دبي- البيان)

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المغفور له سليم سلطان بن سليم، نجل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك الذي وافته المنية.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام «ستوري فزاع»، صورة من إعلان عزاء الفقيد.وجاء فيها: «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى سليم سلطان بن سليم أخ أحمد وسعيد وعبد الله وغانم سلطان بن سليم.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحشره بالفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا». «إنا لله وإنا إليه راجعون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز