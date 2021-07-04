صندوق الوطن يطلق جولة جديدة من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الوطن - المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الرامية إلى دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة - عن إطلاق جولة جديدة من المرحلة المتوسطة لمبادرة «المبرمج الإماراتي» التي تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بمهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

يشارك في الجولة التي تبدأ غداً وتستمر حتى 15 يوليو الجاري بدعم من «شركة الدار العقارية» 600 طالب وطالبة من جميع إمارات الدولة ومدينتي العين وكلباء ويتخللها مجموعة من الدورات والمحاضرات التعليمية التي تعقد عبر منظومة إلكترونية متطورة تقوم على نظام «التعلم عن بُعد» وتحاكي البرمجة والذكاء الاصطناعي.

ويتعرف المشاركون في الجولة على مهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الرامية لبناء القدرات الوطنية في المجال الذي بات يعتبر ركيزة أساسية في توجهات الدولة المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي مستدام وفي صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مبادرات

وقالت هند باقر مدير عام صندوق الوطن: إن مبادرة «المبرمج الإماراتي» تعد إحدى المبادرات الرئيسية لصندوق الوطن التي يسعى من خلالها إلى الاستثمار في مواردنا البشرية بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة دولتنا التنموية عبر بناء اقتصاد معرفي ورقمي مستدام للأجيال القادمة.

وأضافت: إن هدفنا هو تطوير القدرات الوطنية الناشئة وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في جوانب الذكاء الاصطناعي المختلفة، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تسخيرها والاستفادة الأمثل من تطبيقاتها واستخداماتها في خدمة مجتمعنا ودفع مسيرة تقدم وازدهار دولتنا بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا بأن نكون الأفضل والأكثر تقدماً في العالم على الصعد كافة.

وقالت سلوى المفلحي مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في شركة الدار العقارية: تسعى «الدار العقارية» إلى دفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات من خلال دعم نمو المواهب الإماراتية الشابة، ولذلك يسعدنا دعم مبادرات صندوق الوطن ومن ضمنها المبرمج الإماراتي والتي تلعب دوراً كبيراً في صقل المواهب الشابة وتطوير قدراتهم للمستقبل.

وأضافت إن إطلاق النسخة الجديدة من برنامج المبرمج الإماراتي يشهد على النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، ونتطلع إلى أن نشهد المزيد من النجاح والمشاركة من قبل الطلاب في هذا البرنامج التعليمي القيم.

مهارات

يتيح «المبرمج الإماراتي» لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً إمكانية اكتساب المهارات الأكثر طلباً في مجالات البرمجة، وذلك من خلال توفير بيئة تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرقمية عبر منصة معرفية متكاملة تتكون من مراحل عدة تبدأ في مرحلتها الابتدائية بتعليم الطلبة برمجة الألعاب الإلكترونية ومفاهيم البرمجة الرئيسة تليها المرحلة المتوسطة التي تركز على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وصولاً إلى المرحلة المتقدمة التي تركز على تطوير القدرات في مهارات البرمجة المتقدمة المتمثلة في بناء التطبيقات الإلكترونية والرقمية.

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