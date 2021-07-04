تعاون بين «صحة أبوظبي» و«كلاليت» الإسرائيلية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع «خدمات الصحة الشاملة» (كلاليت)، أكبر مزوّد للرعاية الصحّية في إسرائيل وثاني أكبر مزود للرعاية الصحية عالمياً.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون بين البلدين في القطاع الصحي وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في الرعاية الصحية.

وتمثل مذكرة التفاهم أساساً لتعاون وثيق في جملة من المجالات لا سيما الصحة الرقمية، برنامج الأطباء الزائرين، التعليم الطبي المستمر، والإحالات للمرضى الدوليين والبحوث والمسارات السريرية.

ووقع الاتفاقية، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي.. كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وأوهاد دودسون، المدير التنفيذي لصندوق المرضى كلاليت، وإيتان نائيه، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي لـ الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان).

توطيد

وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله آل حامد: «نؤمن في دائرة الصحة أبوظبي بأهمية إنشاء وتوطيد الشراكات بمؤسسات صحية رائدة للمضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودته، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتوقيع «اتفاق إبراهيم - عليه السلام-»، نتطلع لاستكشاف وإرساء فرص للتعاون المشترك مع مؤسسات صحية رائدة في إسرائيل ككلاليت لتعزيز مخرجات القطاع الصحي وجهوده البحثية وقدراته الرقمية، ويسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، فضلاً عن توحيد الخبرات والمعارف لمواصلة الارتقاء بإمكانات منظومتنا للرعاية الصحية».

اتفاقية

بدوره، قال أوهاد دودسون، المدير التنفيذي لصندوق المرضى كلاليت: «نفخر بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نشهد اليوم توقيع اتفاقية فريدة من نوعها للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، على مدار العام الماضي، ومنذ توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بدأنا في إجراء حوارات ركزت على التعاون في مجال الرعاية الصحية».

وأكد حمد المحياس: «إن توقيع هذه المذكرة، ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى مواصلة تعزيز شراكاتنا الإقليمية والعالمية في مختلف النواحي سواء من حيث توسيع نطاقات التغطية لمشتركينا خارج الدولة والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية والتشغيلية، وتبادل الخبرات العالمية في خطوة ترسخ مكانة ضمان الرائدة في مجال التأمين الصحي».

برامج

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة للمضي قدماً باستراتيجية الصحة الرقمية وتشغيل وتنفيذ برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الصحية المتقدمة وتقديم الخدمات للمرضى وتقييم حالتهم عن بُعد وتبادل المعارف والخبرات بين المتخصصين في الرعاية الصحية من كلا الجانبين من خلال برنامج الطبيب الزائر والتطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في المجالات ذات الصلة.

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