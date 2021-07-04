مريم المهيري تفتتح المعهد الألماني الإماراتي في «آخن»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي «المعهد الألماني الإماراتي»، في مدينة آخن، في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف بحث ومناقشة مجالات التعاون المشتركة مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمحليين في ألمانيا.

تأتي الزيارة - التي شملت 3 مدن ألمانية، هي ميونخ ودوسلدورف وآخن - في إطار تعزيز التعاون الإماراتي الألماني المشترك، في العديد من الملفات الحيوية، الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وتسريع عملية التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وترأست معالي مريم المهيري، وفد دولة الإمارات، ترافقها حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الزيارة.

وضم الوفد منيرة هشام الكتب مديرة الترويج واستشارات الأعمال في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلفاتور لافالو مدير قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، وميثاء آل صالح اختصاصي اقتصادي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت معالي المهيري: تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثقافية قوية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، منذ سنوات طويلة، حيث تعد ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا، كما أن الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة، علاوة على ذلك، لعبت الشركات الألمانية دوراً فعالاً في تطوير القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، وخاصة قطاع الطاقة، وفي الوقت نفسه، حققت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

أساس قوي

وأضافت معاليها: إن العلاقات القوية بين البلدين، تعد أساساً قوياً، نتطلع إلى البناء عليه من أجل خلق فرص إضافية للشراكة لدفع التنمية المستدامة لكلا البلدين. لقد حددت دولة الإمارات أهدافاً طموحة للمستقبل، ونحن ملتزمون بالعمل عن كثب، مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، لتحقيق هذه الخطط، وتقديم دعمنا وخبرتنا، وتؤكد هذه الاجتماعات التي نعقدها في ثلاث مدن ألمانية كبرى، على هذا الالتزام، ما يوفر منصة لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تفيد اقتصاداتنا في المستقبل.

وكانت المحطة الأولى في الزيارة في مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا بجنوبي ألمانيا، حيث شارك وفد الدولة في اجتماع ضم رونالد فايغرت نائب وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا.

مستجدات

أقيمت ندوة صحافية، تحدثت فيها معالي مريم المهيري، مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الألمانية، عن مستجدات العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد، كما شاركت عقب الندوة، في اجتماع رؤساء وفد الأعمال الإماراتي، مع معالي ميشائيلا كانيبر وزيرة التغذية والزراعة وشؤون الغابات بحكومة ولاية بافاريا، وميلاني هومل وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في حكومة ولاية بافاريا، واختتم اليوم الأول بلقاء جمع بين ممثلي شركة BayWa AG، وممثلين عن الحكومة البافارية

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