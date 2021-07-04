«سي إن بي سي»: الإمارات الأولى عالمياً في الجرعات لكل 100 شخص

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

استعرضت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية جهود دولٍ شرق أوسطية في نطاق التطعيمات المبكرة ضد الفيروس التاجي المستجد، أبرزها دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل، لتتصدر الدولة قائمة دول العالم فيما يتعلق بالجرعات المقدمة لكل 100 شخص بداية العام الجاري.

وقالت الشبكة إنه وبعد انقضاء نصف العام، لا تزال الدول الثلاث من بين أفضل 10 دول تم تطعيم سكانها وبالنسبة لدولة الإمارات وفقاً لآخر تحديث لمؤشر بيانات «أور وورلد إن داتا»، فإنها تحتل المرتبة الأولى من حيث الجرعات الإجمالية التي يتم إعطاؤها لكل 100 شخص، وقد تراجعت حالات الإصابة عن المستويات القياسية التي تم الإبلاغ عنها في يناير الماضي، وانخفضت مؤقتاً لمنتصف 1000 حالة في مايو، لكنها بقيت في الغالب حول النطاق نفسه.

نسبة

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني للشبكة الأمريكية، قال بول تامبياه، رئيس جمعية آسيا والمحيط الهادئ لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والعدوى، إن تفشي المرض في دول الشرق الأوسط لا يدعو للقلق، قائلاً: «لا أعتقد أننا يجب أن نكون قلقين للغاية.. فالغالبية أو على الأقل نسبة كبيرة من الحالات كانت في أولئك الذين لم يتم تطعيمهم»، مضيفاً إن «الشاغل الرئيسي» يكمن في أنه لن يكون بمقدور العالم النجاة من دون تطعيم نسبة كبيرة جداً من السكان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز