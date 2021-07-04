15.504.238 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 75957 جرعة من لقاح «كوفيد ـ 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس 15.504.238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح156.76 جرعة لكل 100 شخص.

‌‎وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 291676 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

فحوص

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 637877 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1831 حالة.

‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1561 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 616197 حالة.

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