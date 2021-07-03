«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعها الـ21 في شارع حصة بـ 45 مليوناً

المصدر: دبي-البيان

افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة فرعها الـ 21 في منطقة البرشاء الثالثة وتحديداً في شارع حصة على مساحة أرض إجمالية بلغت 50.000 قدم مربعة بكلفة 45 مليون درهم، وذلك ضمن مساعيها الدائمة للتوسع والانتشار بما يخدم فئات وشرائح المجتمع كافة، والمساهمة في توفير تجربة تسوق استثنائية في مراكز عصرية ذات مواصفات عالمية.

وافتتح الفرع كل من رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمة الشامسي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، وذلك بحضور مدراء القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمة الشامسي، إن تعاونية الاتحاد تحرص باستمرار وانطلاقاً من استراتيجيتها على المساهمة في دعم تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية عبر توسيع نطاق خدماتها ومراكزها وفروعها في مختلف المناطق لتقديم خدمة مميزة للمستهلكين وإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية شاملة مستدامة تتيح لجميع الفئات الاستفادة من مواردها والمنتجات المتوافرة فيها ذات الجودة والمواصفات العالية.

وبين بأن افتتاح الفروع والمراكز التجارية الجديدة والانتهاء من إنشائها جاءت وفق خطة تعد إنجازاً مهماً لتعاونية الاتحاد في الوقت الراهن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتنسجم مع أهدافها الموضوعة للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي للحفاظ على توازن الأسواق ودعم أعمالها ومبادراتها وأفكارها للانطلاق بأعمالها إلى آفاق النجاح والاستدامة وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي على أهمية التوسع في مشاريع تعاونية الاتحاد لإسعاد المستهلكين من خلال خطة لمواصلة المضي قدماً في مرحلة إسعاد المتعاملين التي تبنتها التعاونية ضمن أهدافها الموضوعة والمستقبلية، واختيار تصاميم عصرية لفروعها ومراكزها الجديدة لتوفر للمتسوقين والمستهلكين تجربة تسوق ممتعة وشراء مستلزماتهم من السلع الاستهلاكية بسهولة وجودة عالية، وتلبي احتياجاتهم بأسلوب متكامل يراعي الطلب المتزايد على جميع المنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة عبر تقديم عروض ترويجية ذكية بخصومات كبيرة تصل إلى 90% لمختلف أنواع المنتجات، إضافة إلى تكثيف المزايا والمنافع لهم من خلال الحصول على نقاط الولاء القابلة للاستبدال على مشترياتهم مع ميزة الخصومات الفورية على نقاط البيع.

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