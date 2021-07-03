13 خبيراً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

المصدر: دبي- البيان

شهدت لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، مراسم أداء اليمين القانونية لـ 13 خبيراً جديداً مقيداً بمحاكم دبي، حيث أدى الخبراء اليمين أمام القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء، والقاضي خالد مبارك غانم كنشام نائب رئيس لجنة شؤون الخبراء.

يأتي ذلك، تأكيداً على حرص اللجنة على مواكبة الجهود التي تبذلها القيادة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وناجز، ولتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على كافة الأصعدة، وترسيخاً لمكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية، من خلال تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.

وأشار القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي، في كلمته خلال مراسم الحلف، إلى أن اللجنة تعمل على تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، بهدف تحقيق العدالة الناجِزة، في إطار السعي للارتقاء بنظام الخبرة، الذي يسهم بتسريع الفصل بالقضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية، كالقضايا ذات الجوانب الهندسية، والطبية، والمحاسبية، وغيرها من المواضيع التي ترد إلى محاكم دبي، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة، وتمكين الخبرات الوطنية، فالخبرة القضائية تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وخاصة في المسائل الفنية، التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.

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