فحص المركبات وسلامة الإطارات ضرورة خلال الصيف

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة ضرورة اتخاذ السائقين ومستخدمي الطريق الإجراءات الوقائية لسلامة المركبة والتأكد من سلامة إطارات المركبة والالتزام بالفحص الدوري خصوصاً في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب أهمية التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات قائدي المركبات المسافرين براً ضرورة فحص المركبات والتأكد من سلامة الإطارات وأهمية توفر الإطار الاحتياطي وصلاحيته للسير والتقيد بالسرعات المقررة على الطريق وعدم تحميل المركبات بالحمولات الزائدة وغير المسموح بها.

جاء ذلك خلال إطلاق إدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الثالثة لعام 2021م تحت شعار «صيف مروري آمن» اعتباراً من مطلع يوليو الجاري، وذلك ضمن إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والخطة التشغيلية لقطاع المرور بوزارة الداخلية وبناءً على الخطة التشغيلية للتوعية المرورية لشرطة الفجيرة.

وأشارت الملازم أول موزة عبد السلام الدرمكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة أن الحملة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية لقائدي المركبات ومرتادي الطريق عبر الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطرقات وضمان ضبط أمن الطرق.

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