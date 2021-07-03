الشارقة الخيرية تعمق الشراكة مع الجهات الصحية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن الشراكات القائمة بين الجمعية وعدد من المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الصحية للمرضى داخل الإمارات كانت وسيلة ناجحة لترشيد إنفاق تبرعات المحسنين وفتحت الباب أمام أفراد المجتمع والمؤسسات للمشاركة البناءة في أداء الرسالة الخيرية ما يعد تعزيزاً لثقافة العمل الخيري والإنساني وتمكين الأفراد من القيام بمسؤولياتهم المجتمعية، إذ وفرت تلك الشراكات 7 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وقال إن الجمعية استثمرت في تلك الشراكات التي تضمنت على رأس بنودها توفير الرعاية الصحية للمرضى ذوي الدخل المحدود الذين تتكفل بهم الجمعية بتكاليف مخفضة ما يوفر على الجمعية مبالغ كبيرة يتم توجيهها نحو علاج حالات أخرى ما يوسع قاعدة المستفيدين موضحاً أن أعداد المسجلين ضمن قاعدة المرضى المستفيدين من مساعدات العلاج في النصف الأول من العام الجاري تخطت الـ500 حالة مرضية وقدرت التكلفة المالية لنفقات علاجهم بـ26.5 مليون درهم ومن خلال الشراكات القائمة حصلت الجمعية على خفض لتلك التكلفة لتصل إلى 19 مليون درهم.

وأشار إلى أن الجمعية لديها شراكات ممتدة مع المستشفيات الحكومية والخاصة كافة بهدف الارتقاء بمستوى المساعدات العلاجية وسرعة توفير الرعاية الصحية للحالات المرضية التي حصلت على موافقات من قبل لجنة المساعدات بالتكفل بعلاجهم.

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