بلدية دبي تكرم الإدارات الفائزة بالجوائز الريادية

المصدر: دبي - وام

نظمت بلدية دبي حفلاً افتراضياً لتكريم إداراتها الفائزة بالجوائز الريادية في النصف الأول من العام الجاري 2021.

وقال المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي إن فوز البلدية بهذه الجوائز العالمية يعزز من المكانة المتفردة التي تحتلها مدينة دبي في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف إن إدارات الدائرة نجحت في تطبيق الاستراتيجيات الرامية إلى تجسيد رؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة والالتزام بالقيم المتمثلة بالتنافسية والابتكار والمسؤولية والسعادة والمشاركة والشفافية ما ساهم في إبهار القائمين على الجوائز العالمية والريادية.

وشملت الجوائز الريادية والعالمية التي فازت بها بلدية دبي في النصف الأول من العام الجاري تكنولوجيا البناء والمشاريع الفئة الماسية من مجلس الأعمال بهارفارد لعام 2021 والعمارة الدولية ومجلس السلامة البريطاني والدولية لأفضل الممارسات تصنيف 7 نجوم وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجائزة الأفكار العربية الدولية وجائزة أفكار الإمارات وجائزة أدم سميث الدولية.

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