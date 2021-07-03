طقس حار مغبر أحياناً نهاراً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً حاراً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف ليلاً وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س، والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 20:49 والمد الثاني عند 07:44 والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 16:29 والثاني عند الساعة 06:30 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:02.

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