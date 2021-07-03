الإمارات الرابعة عالمياً في فحوصات كورونا مقارنة بعدد السكان

المصدر: دبي ـــ البيان

حافظت الإمارات على مكانتها ضمن صدارة دول العالم من ناحية عدد فحوص كورونا، إذ احتلت المركز الرابع عالمياً بين الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، وذلك وفقاً لإحصائيات موقع «وورلد ميتر» الذي يرصد تطورات الإحصاءات الخاصة بجائحة كورونا عالمياً.

وبلغ إجمالي عدد فحوص كورونا في الدولة 58.3 مليون فحص (ما يعادل 5.82 ملايين فحص لكل مليون نسمة)، لتحتل بذلك المركز الرابع بعد الدنمارك وقبرص والنمسا، وهو ما يجسد فاعلية استراتيجية الدولة لاحتواء الجائحة ورصد أي حالات إصابة بشكل مبكر.

وتقدمت الإمارات في هذا المجال على الدول الرئيسة كافة، إذ بلغت النسبة في بريطانيا 3.14 ملايين فحص لكل مليون نسمة، وفي أمريكا 1.52 مليون، وتشيكيا 2.79 مليون، ولوكسمبورغ 4.8 ملايين، وسنغافورة 2.3 مليون، وهونغ كونغ 2.2 مليون فحص لكل مليون نسمة.

كما جاءت الإمارات في مركز الصدارة إقليمياً في عدد فحوص كورونا بفارق كبير عن دول المنطقة، وجاءت البحرين في المركز الثاني (2.87 مليون فحص لكل مليون نسمة).

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