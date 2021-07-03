مجلس ضاحية الحمرية يبحث قضايا المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

أكد مجلس منطقة الحمرية وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، أهمية دوره في دعم مختلف الجهود الحكومية لتأمين فرص الحياة المستقرة والعيش الكريم للمواطنين وتلبية مختلف الاحتياجات التي يحتاجها الأهالي، وأشار إلى أهمية دوره وما سيبذله مع المؤسسات ذات الصلة لخدمة أفراد المجتمع في منطقة الحمرية والعمل على تعزيز هدف المجلس كونه حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني الذي عقده المجلس مساء أمس بعد أن جرى تشكيله.

كوكبة

وأشار سيف عبيد بوفيير الشامسي رئيس المجلس إلى أن مجلس منطقة الحمرية سيعمل من حيث انتهت مجالس الضواحي، من ناحية تنفيذ السياسات المجتمعية الرائدة في مختلف المجالات والقضايا التي تهم الأسرة وتعزز تماسك أفرادها وتعمل على تقوية الأواصر بينهم ولا سيما في الحي السكني الواحد، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على تنسيق اجتماعات مشتركة مع الجهات الحكومية في منطقة الحمرية ويبحث معها أوجه التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وتقديم الخدمات للمواطنين.

إسناد

وجرى في الاجتماع إسناد رئاسة اللجنة الثقافية والاجتماعية لعضو المجلس الدكتور سلطان فايز عبدالرحمن الشامسي وتكليف الموظف خالد محمد علي الحمادي بمهام مقرر اللجنة، كما تم إسناد رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة لعضو المجلس الدكتور عبدالله سلطان عبدالله بن حارب المهيري وتكليف الموظف ناصر سلطان عبدالله بن حارب بمهام مقرر اللجنة وإسناد رئاسة لجنة الخدمات والتسويق لعضو المجلس جمال ماجد سعيد الشامسي وتكليف الموظف حمد سيف عبيد الشامسي بمهام مقرر اللجنة.

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