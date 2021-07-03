محـمـد بـن راشد: صدّق نفسك وثق بقدراتك

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله إذا الإنسان فكر وأراد الشيء فإن الكون يعطيه الوسيلة ولا بد أن تصدق نفسك.

مشيراً سموه إلى ضرورة النظر بتفاؤل وإيجابية للأمور لكي تصل إلى مرادك، وقال سموه في فيديو نشره عبر حسابه في «إنستغرام» ضمن وسم «ومضات قيادية»: «إذا استيقظت صباحاً وقلت في نفسك إنك غير قادر على القيام بهذه المهمة أو تلك، فإن إحساسك الباطني وضميرك سيستجيبان لعجزك ولن يعيناك على النهوض بتلك المهمة.

وبدلاً من الترديد، بأنك لا تمتلك هذا الشيء أو لا تستطيع بلوغ ذلك الهدف، الأجدى أن تكون متفائلاً ومؤمناً بتفاؤلك وتترجم ذلك في قرارة نفسك بأنك تريد ذلك الشيء وأنك تمتلك المقدرة على بلوغه.

ولكن إذا تركت نفسك فريسة للتشاؤم فلن تصل إلى مبتغاك.

قل بثقة إنك تريد ولكن إذ قلت لن أستطيع فإن ضميرك الباطن سيجعلك تستسلم ولن تحقق ما تريد.

إذا ما الإنسان فكر وقرر وسعى وأراد تحقيق هدف ما فإن الكون سيغدق عليه بكل الوسائل التي تجعله قادراً على فعل ذلك، لا بد أن تثق بنفسك وتؤمن بقدراتك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز