«البنية التحتية» تطرح 10 مناقصات لأعمال صيانة مساجد خلال يوليو

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تطرح وزارة «الطاقة والبنية التحتية» 10 مناقصات صيانة وإضافة لمساجد في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، حيث حددت 14 يوليو المقبل موعداً لفتح مظاريف طلبات المشاركين، بينما سيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتضمنت مشروعات إمارة أم القيوين صيانة وإضافات لمساجد الشيخ عبدالعزيز بن باز بمنطقة الحمرة، وتميم بن أوس بالراعفة، وعبدالله بن عباس بمنطقة الحمرة، والإمام أبو حنيفة النعمان، والهدى بمنطقة الراس، وشملت المناقصات كذلك 3 مساجد في عجمان، وتضمنت صيانة وإضافات لمسجد خديجة بنت خويلد، بالإضافة إلى مسجد الإمام النووي بمنطقة مشيرف، ومسجد عبدالرحمن أحمد الكمالي في النخيل، فضلاً عن ذلك يوجد مشروعان صيانة لمساجد في رأس الخيمة هما، مسجد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بمنطقة الرمس، ومسجد سعد بن معاذ في منطقة أذن برأس الخيمة.

بيئة خضراء

وتراعي الوزارة معايير استدامة عالية المواصفات خلال إنشاء مشروعاتها وذلك للارتقاء بجودتها وصيانتها، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واعتماد نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، وغيرها من المعايير التي تراعي الاستدامة وتعزيز البيئة الخضراء.

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