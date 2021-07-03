المصدر: أم القيوين - وام

أكدت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بأم القيوين، نجاح مشروع «حاضنات أمهات الأسماك في خور أم القيوين» رغم ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات العوامل الطبيعية الأخرى.

وقال جاسم حميد الشر رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الدراسات التي أجريت بشأن مشروع الحفاظ على أمهات الأسماك في الحاضنات والتي تم طرحها في خور أم القيوين، كشفت أن الأعداد الموجودة داخل تلك الحاضنات تقدر بـ 98% من العدد الذي تم طرحه في شهر فبراير الماضيـ ما يساعد على مواصلة الحفاظ على هذه الأمهات والاستفادة منها في المواسم القادمة لتكون مصدراً لطرح البيوض مع إضافة أصناف أخرى.

وأشار إلى أن الموسم المقبل سيشهد إضافة أربعة أصناف لم يتم طرحها من قبل من أجل تعويض بعض الاستنزاف للمخزون السمكي للإمارة والحفاظ على هذه الأصناف من الانقراض.

يذكر أن مشروع «حاضنات أمهات الأسماك في خور أم القيوين» يجري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين التي تدير لجنة تنظيم الصيد ودائرة البلدية الجهة المسؤولة عن سن القوانين والرقابة بالإمارة.

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